Глава Финляндии: Си Цзиньпин может закончить конфликт на Украине одним звонком

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Глава Финляндии Александр Стубб уверен, что председатель Китая Си Цзиньпин может завершить украинский конфликт одним звонком Владимиру Путину. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Bloomberg.

Политик считает, что Москва сейчас зависит от Пекина и, если КНР захочет урегулировать конфликт, Россия сделает это.

Стубб также призвал Евросоюз активизировать поддержку Украины и в материальном, и в политическом аспектах.

Ранее Финляндия начала поставлять Украине новейшие образцы вооружения. Глава управления военной экономики страны Микко Хейсканен заявил о поставках "самых последних новинок". По его словам, некоторые из поставляемых образцов еще находятся в процессе доработки. Украина, в свою очередь, дает положительную обратную связь, подчеркнул он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что каждая поставка вооружений Украине приводит к очередному витку напряженности в конфликте. При этом, по его словам, ответственность за это лежит на государствах, которые инициируют такое развитие событий.

