Песков заявил, что поставка вооружений Киеву не изменит ход СВО

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На ход СВО принципиально не повлияют любые поставки вооружений Украине западными странами. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Наши военные делают свое дело", – сказал представитель Кремля на брифинге.

Ранее Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Украина должна сама решить, наносить ли ей удары по дальним территориям РФ. Он не уточнил, снимет ли Вашингтон ограничения на применение американских вооружений Киевом.

До этого глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов отметил, что разрешение украинской стороне наносить удары по России западным оружием выведет конфликт на новый уровень.