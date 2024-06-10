Yle: Финляндия отправила Украине новейшие образцы вооружения

Фото: 123RF/elenanoeva

Финляндия начала поставлять Украине новейшие образцы вооружения. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на финское издание Yle.

В материале говорится, что глава управления военной экономики страны Микко Хейсканен заявил о поставках "самых последних новинок". По его словам, некоторые из поставляемых образцов еще находятся в процессе доработки. Украина, в свою очередь, дает положительную обратную связь, подчеркнул он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что каждая поставка вооружений Украине приводит к очередному витку напряженности в конфликте. При этом, по его словам, ответственность за это лежит на государствах, которые инициируют такое развитие событий.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, назвал передачу Киеву F-16 сигнальным действием НАТО в ядерной сфере.

