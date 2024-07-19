Генконсульство РФ в Анталье следит за делом россиянок под подпиской о невыезде

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Генконсульство России в Анталье следит за делом двух россиянок, оказавшихся под подпиской о невыезде, а также находится с ними на связи для контроля соблюдения их прав и законных интересов в ходе разбирательства. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В консульском представительстве отметили, что ранее в СМИ появилась информация об инциденте с участием двух гражданок России, произошедшем в июне 2024 года в турецком аэропорту. Первичное судебное заседание по этому делу прошло 7 июня. Тогда суд квалифицировал действия россиянок как оказание сопротивления сотрудникам пограничного контроля, нанесение телесных повреждений должностному лицу и вынес решение о запрете на выезд из страны на период разбирательства.

Сотрудники ведомства оперативно подключилось к решению вопроса и начали регулярно обращаться в местные компетентные органы. Кроме того, на официальном сайте Генконсульства разместили список адвокатов и юридических фирм, которые сообщили о своей готовности оказывать юридические услуги гражданам России.

Однако список носит справочно-информационный характер и не является рекомендацией, подчеркнули в консульстве. По предварительной информации, россиянкам была предоставлена первичная бесплатная юридическая консультация.

Помимо этого, сотрудники Генконсульства призвали граждан России ответственно планировать и осуществлять свои зарубежные поездки и оценивать все риски. Также россиянам напомнили, что за рубежом они подпадают под иностранную юрисдикцию и обязаны соблюдать законы и нормы страны пребывания.

Ранее в МИД России порекомендовали российским туристам заключать договоры расширенного страхования, обеспечивающие оказание востребованных видов медпомощи. В министерстве посоветовали путешественникам заключать договоры страхования, которые не ограничиваются минимальной суммой страхового покрытия, обеспечивают оказание потенциально востребованных во время поездки за рубеж видов медпомощи (в том числе высокотехнологичную), а также действуют в течение срока, несколько выходящего за рамки планируемого периода поездки.