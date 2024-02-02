В Аргентине задержали россиянина по запросу Украины

Фото: 123RF/sasun1990

Аргентинская полиция задержала россиянина по запросу украинской стороны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заведующую консульским отделом посольства РФ в Буэнос-Айресе Наталию Пустовалову.

По ее словам, задержание произошло 30 января по запросу Интерпола Украины. Речь идет о гражданине РФ И. И. Чуркине, который прибыл в Аргентину с семьей в качестве туристов.

Пустовалова рассказала, что уже состоялось предварительное заседание суда, который освободил россиянина под подписку о невыезде из страны. В ближайшее время состоится еще одно заседание суда, на котором примут решение о возможной экстрадиции Чуркина на Украину.

Ранее сообщалось, что бывшего губернатора Севастополя и экс-замглавы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова задержала британская полиция в его доме в Лондоне. Его подозревают в преднамеренной попытке обхода санкций и отмывании денег.

До этого полиция Таиланда задержала на Пхукете пятерых россиян, которые подозреваются в организации азартных игр. Сотрудники правоохранительных органов застали россиян за игрой в покер на одной из вилл.