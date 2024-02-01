Экс-губернатора Севастополя задержали в Лондоне за нарушение санкций – СМИ

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Бывшего губернатор Севастополя и экс-замглавы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова задержала британская полиция в его доме в Лондоне. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материал газеты The Times.

Уточняется, что Овсянникова задержали еще 22 января, его подозревают в преднамеренной попытке обхода санкций и отмывании денег.

По информации журналистов, он получал переводы на общую сумму в 65 тысяч фунтов стерлингов на счет, который он открыл в одном из банков финансовой группы HBOS в Лондоне. Полицейские также изъяли порядка 77,5 тысячи фунтов стерлингов наличными, которые, предварительно, также были получены в результате незаконных финансовых операций.

Предварительное слушание по его делу назначено на 20 февраля в лондонском суде.

Овсянников находится в санкционном списке британского МИД с ноября 2017 года, что предполагает арест его активов в Великобритании и запрет доступа к финансовым услугам.

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