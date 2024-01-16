Экс-глава отдела Росгвардии Волков получил 6 лет колонии

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Бывший глава отдела морского управления Росгвардии полковник Сергей Волков получил шесть лет колонии за причастность к поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста от беспилотников и газопровода из Краснодара в Крым. Приговор вынес Второй Западный окружной военный суд. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что суд признал Волкова виновным по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий"). Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.

В срок наказания было зачтено время, которое подсудимый провел под домашним арестом. Суд не стал лишать его воинского звания и наград, а также оставил за Росгвардией право заявить к нему гражданский иск. Волков вину не признал, он настаивает, что действовал по закону.

В конце декабря прошлого года гособвинение требовало для него семь лет лишения свободы. Во время прения сторон прокурор также запросил лишить офицера звания и госнаград.

Помимо этого, обвиняемому попросили запретить после отбытия наказания три года занимать должности, которые связаны с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Полковника задержали в марте прошлого года. Как рассказал депутат ГД Александр Хинштейн, должностные лица ведомства организовали поставку некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам. По его словам, ущерб бюджету составил почти 400 миллионов рублей.

После этого СК России запросил арестовать полковника, позже ведомство обвинило его в поставке некачественного оборудования для Крымского моста. По данным следствия, при участии Волкова в войска поступили два радиолокационных комплекса для борьбы с беспилотниками, однако их технические характеристики "были недостаточными для успешного выполнения задач".

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