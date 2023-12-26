Полковнику Росгвардии запросили 7 лет колонии за поставки для Крымского моста

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Гособвинение запросило семь лет лишения свободы для экс-главы отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова. Он обвиняется в поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста от беспилотников и газопровода из Краснодара в Крым, сообщает ТАСС.

Как уточнила агентству пресс-секретарь Второго Западного окружного военного суда Ирина Жирнова, во время прения сторон прокурор также запросил лишить офицера звания и госнаград. Также обвиняемому попросили запретить после отбытия наказания три года занимать должности, которые связаны с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, указала она.

Отмечается, что Волков вину не признал и сказал, что действовал по закону. Выступление защиты обвиняемого в суде запланировано на 15 января 2024 года, после чего офицер озвучит последнее слово. Затем суд вынесет приговор по делу.

Полковника задержали в марте этого года. Как рассказал депутат ГД Александр Хинштейн, должностные лица ведомства организовали поставку некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам. С его слов, ущерб бюджету составил почти 400 миллионов рублей. Депутат добавил, что против Волкова возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

После этого СК России запросил арестовать полковника, позже ведомство обвинило его в поставке некачественного оборудования для Крымского моста. По данным следствия, при участии Волкова в войска поступили два радиолокационных комплекса для борьбы с беспилотниками, однако их технические характеристики "были недостаточными для успешного выполнения задач".

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