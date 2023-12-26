Суд приговорил к году колонии москвича, следившего за военкором Коцем

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Суд в Москве назначил Леониду Гутарову, которого обвиняли в слежке за военкором Александром Коцем, один год колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Мужчину осудили по части 1 статьи 137 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни"). Кроме того, судья в рамках приговора лишил Гутарова права заниматься деятельностью по распространению материалов и администрированию сайтов на два года.

По материалам суда, мужчина с сообщником вступили в сговор для того, чтобы собирать информацию о частной жизни Коца. После эти сведения они должны были передать третьим лицам. Чтобы это осуществить, Гутаров пришел к месту жительства семьи военкора и вел скрытую слежку. После этого он обманным путем позвонил в квартиру журналиста, представившись соседом сверху, и хотел узнать у жены Коца о его работе и месте нахождения.

Инцидент произошел 7 ноября на лестничной площадке в подъезде дома по месту проживания Коца и его жены. Тогда мужчина попытался оказать психологическое воздействие на супругу военкора.

Следователям и сотрудникам уголовного розыска удалось задержать мужчину 1995 года рождения. На него завели уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

После Бутырский суд Москвы принял решение об отправке под домашний арест Гутарова. Он признал свою вину.



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