Суд отправил под домашний арест обвиняемого в слежке за военкором Коцем

Фото: Следственный комитет РФ

Бутырский суд Москвы принял решение об отправке под домашний арест Леонида Гутарова, который обвиняется в слежке за военным корреспондентом Александром Коцем. Об этом сообщает РИА Новости.

"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить", – говорится в сообщении.

Обвиняемого отправили под домашний арест до 7 января.

Как отметило следствие, он признал свою вину. Сообщается, что за денежное вознаграждение обвиняемый следил за семьей военкора и пытался выведать у супруги Коца сведения о работе военкора. Собранную информацию он передал соучастнику.

Ранее Гутарову предъявили обвинение в нарушении неприкосновенности частной жизни. По месту жительства мужчины провели обыск.

До этого стало известно, что инцидент произошел 7 ноября на лестничной площадке в подъезде дома по месту проживания Коца и его жены. Тогда мужчина попытался оказать психологическое воздействие на супругу военкора.

Следователям и сотрудникам уголовного розыска удалось задержать мужчину 1995 года рождения. На него завели уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

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