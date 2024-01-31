Экс-премьера Пакистана приговорили к 14 годам заключения по делу о коррупции

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Бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана и его супругу Бушру Биби приговорили к 14 годам тюремного заключения по делу о коррупции. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на газету Dawn.

Отмечается, что они проходили по делу о коррупции и продаже иностранных подарков. В частности, супругам запретили занимать государственные должности в течение 10 лет. Каждого из них оштрафовали на 787 миллионов рупий (свыше 850 миллионов рублей).

В мае прошлого года сотрудники Национального бюро отчетности задержали Хана по делу Аль-Кадир. Также полиция Пакистана задержала вице-премьеров от партии "Техрик-и-Инсаф" Фавада Чаудри, Шаха Махмуда Куреши и генерального секретаря партии Асада Умара.

По версии следствия, Хан вместе с женой и лидерами партии "Движение за справедливость" получили пять миллиардов рупий и десятки гектаров земли от компании Bahria Town в обмен на защиту фирмы в деле об отмывании денег. Само соглашение между фирмой и руководством партии нанесло ущерб бюджету Пакистана на 50 миллиардов рупий. 10 мая суд арестовал Хана на восемь дней.

11 мая 2023 года Верховный суд Пакистана после двух дней массовых протестов в стране признал незаконным арест Хана и призвал немедленно его освободить.

30 января суд приговорил бывшего премьер-министра Пакистана к 10 годам колонии по делу о разглашении государственной тайны. Аналогичное решение было принято и в отношении бывшего министра иностранных дел республики Шаха Мехмуда Куреши.

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