Верховный суд Пакистана признал арест экс-премьера Имрана Хана незаконным

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Верховный суд Пакистана после двух дней массовых протестов в стране признал незаконным арест экс-премьера Имрана Хана и призвал немедленно его освободить, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал.

9 мая Имрана Хана задержали сотрудники Национального бюро отчетности по делу Аль-Кадир. Также полиция Пакистана задержала вице-премьеров от партии "Техрик-и-Инсаф" Фавада Чаудри, Шаха Махмуда Куреши и генерального секретаря партии Асада Умара.

По версии следствия, Хан вместе с женой и лидерами партии "Движение за справедливость" получили пять миллиардов рупий и десятки гектаров земли от компании Bahria Town в обмен на защиту фирмы в деле об отмывании денег. Само соглашение между фирмой и руководством партии нанесло ущерб бюджету Пакистана на 50 миллиардов рупий. 10 мая суд арестовал Хана на восемь дней.

В октябре 2022 года экс-премьера лишили парламентского мандата и права на избрание и назначение в федеральный и региональный законодательные органы сроком на пять лет. Избирательная комиссия Пакистана приняла такое решение из-за виновности Хана в продаже 52 ценностей государственной сокровищницы и сокрытии информации о полученных им подарках.

Нынешний премьер Шахбаз Шариф считает, что Хан продал в Дубае сокровища, принадлежащие Пакистану, общей стоимостью 140 миллионов пакистанских рупий (более 630 тысяч долларов).

Полиция не смогла арестовать экс-премьера Пакистана за продажу ценностей из госхранилища