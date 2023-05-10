Суд в Пакистане арестовал экс-премьера Хана на 8 дней по делу о фонде "Аль-Кадир" – СМИ

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Пакистанский суд арестовал бывшего премьера государства Имрана Хана на восемь дней по делу о фонде "Аль-Кадир". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Dawn.

По данным следствия, бывший премьер-министр вместе с женой и лидерами партии "Движение за справедливость" основали траст для создания Университета Аль-Кадир. Тем самым они нанесли ущерб бюджету Пакистана в 50 миллиардов рупий. Партия Хана после ареста их лидера призвала жителей к митингам по всей стране.

Дополнительно суд обвинил Хана в продаже подарков, полученных от глав иностранных государств.

В октябре 2022 года экс-премьера лишили парламентского мандата и права на избрание и назначение в федеральный и региональный законодательные органы сроком на пять лет. Избирательная комиссия Пакистана приняла такое решение из-за виновности Хана в продаже 52 ценностей государственной сокровищницы и сокрытии информации о полученных им подарках.

Нынешний премьер Шахбаз Шариф считает, что Хан продал в Дубае сокровища, принадлежащие Пакистану, общей стоимостью 140 миллионов пакистанских рупий (более 630 тысяч долларов).

9 мая сотрудники Национального бюро отчетности арестовали экс-премьера. Перед судьями Хан предстал в полицейском участке Исламабада, которому тем же вечером присвоили статус суда в качестве одноразового разрешения.

До этого стрелявший во время марша оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" признался, что его единственной целью было убийство Имрана Хана. Преступник сказал, что бывший премьер вводил людей в заблуждение, за это он и хотел его застрелить.

Полиция не смогла арестовать экс-премьера Пакистана за продажу ценностей из госхранилища