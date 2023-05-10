Экс-главу МИД Пакистана Куреши задержали за организацию протестов – СМИ

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Бывший глава МИД Пакистана, вице-председатель оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" Шах Махмуд Куреши арестован за подстрекательство и организацию протестов. Об этом сообщает телеканал Geo со ссылкой на источники.

"Заместитель председателя пакистанской партии "Техрик-и-Инсаф" Шах Махмуд Куреши был арестован в среду через несколько часов после того, как полиция задержала генерального секретаря партии Асада Умара", – говорится в сообщении.

По информации источников СМИ, Куреши арестован на 15 суток.

Массовые протесты в Пакистане начались после задержания бывшего премьер-министра страны и председателя оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана. Его подозревают в нецелевой растрате финансов фонда "Аль-Кадир траст".

По информации СМИ, в связи с продолжавшимися протестами в стране был приостановлен доступ к мобильной широкополосной связи. Вскоре после этого правительство Пакистана также ограничило доступ к таким сервисам, как YouTube, Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Twitter на территории республики.

В пакистанских городах Карачи, Лахор и Фейсалабад полиция применила против протестующих слезоточивый газ. Участники протестов поджигали автомобили.

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