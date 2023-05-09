Бывшего премьер-министра Пакистана задержали в здании Высокого суда

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Бывшего премьер-министра Пакистана и председателя оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана задержали представители правоохранительных органов в здании Высокого суда. Об этом заявил телеканал Geo-TV.

Согласно информации, такие действия были предприняты в рамках рассмотрения дела о нецелевой растрате финансов фонда "Аль-Кадир траст". Правоохранительные органы задержали Хана и покинули суд на автомобиле.

Председателя ДЗС сместили с должности премьер-министра 10 апреля прошлого года. Причиной стал вынесенный ему вотум недоверия. Суды Пакистана завели против него десятки уголовных дел, включая обвинения в терроризме и формировании беспорядков.

В марте 2023 года полиции не удалось арестовать экс-премьера Пакистана Имрана Хана. Его обвинили в продаже подарков от иностранных лидеров. По данным полиции, он выручил 630 тысяч долларов за ценности из госхранилища.

Ранее мужчина, расстрелявший марш оппозиционной пакистанской партии "Техрик-и-Инсаф" признался, что хотел убить только бывшего премьер-министра страны Имрана Хана.

Об обстреле марша оппозиционеров в Пакистане стало известно днем 3 ноября 2022 года. Стрелок целился в машину Имрана Хана, которая двигалась во главе колонны.

Тысячи сторонников экс-премьера Пакистана вышли на улицы