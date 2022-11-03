Стрелявший во время марша оппозиционной партии в Пакистане хотел убить экс-премьера страны

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Мужчина, расстрелявший марш оппозиционной пакистанской партии "Техрик-и-Инсаф" признался, что хотел убить только бывшего премьер-министра страны Имрана Хана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео с подозреваемым, опубликованное местной полицией.

"Он (Имран Хан. – Прим. ред.) вводил людей в заблуждение, и я не мог смотреть на это, поэтому я <...> попытался убить его", – сказал подозреваемый.

Мужчина также подчеркнул, что его целью был исключительно политик, никого другого убивать он не хотел.

Об обстреле марша оппозиционеров в Пакистане стало известно днем в четверг, 3 ноября. Стрелок целился в машину Имрана Хана, которая двигалась во главе колонны. В результате политик получил ранение в ногу. Вместе с ним пострадали несколько руководителей партии "Техрик-и-Инсаф".

В конце октября некий Дэвид ДеПейп ворвался в дом спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Позже он признался, что хотел похитить политика и сломать ей коленные чашечки за "ложь Демократической партии". Пелоси дома не оказалось, но был ее 82-летний супруг, на которого мужчина в итоге и напал.



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