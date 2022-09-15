Песков прокомментировал сообщения западных СМИ о покушении на Путина

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Сообщения британского таблоида The Sun о якобы произошедшем покушении на Владимира Путина в Москве 14 сентября не соответствует действительности. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков РИА Новости.

По данным издания, на пути следования кортежа президента России что-то взорвалось.

На вопрос, соответствует ли эта информация действительности, Песков ответил отрицательно.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестный пытался убить вице-президента Аргентины Кристину Киршнер. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленника. Очевидцы рассказали, что мужчина вышел из машины, прошел мимо демонстрантов, которые регулярно собираются у дома Киршнер, чтобы поддержать ее на фоне обвинений в коррупции, а затем направил пистолет на лицо политика.

