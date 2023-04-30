Москва жестко ответит на захват школы при посольстве РФ в Польше – Захарова

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Москва жестко ответит на захват школы при посольстве России в Польше. Работа над ответом идет, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

По ее словам, школа переедет в новое здание в течение нескольких дней.

"Учеба будет продолжена", – подчеркнула официальный представитель ведомства.

До этого глава российской дипмиссии в Польше Сергей Андреев заявил, что школа при посольстве РФ в Варшаве начнет работу на новом месте после 9 мая. Он также уточнил, что диппредставительство намерено официально заявить протест польским властям.

29 апреля польские власти совместно с полиций ворвались в школу при посольстве РФ на Келецкой улице в Варшаве. Они потребовали от диппредставительства освободить здание. К вечеру того же дня все сотрудники школы ее покинули.

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