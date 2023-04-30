Школа при посольстве РФ в Польше возобновит работу в новом здании 10 мая

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Школа при посольстве РФ в Варшаве начнет работу на новом месте после 9 мая. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава российской дипмиссии в Польше Сергей Андреев.

"Предстоящая неделя понадобится для вывоза оборудования, имущества школы и ее размещения на новом месте. <...> Я думаю, с 10 мая занятия будут проходить уже в обычном режиме", – сказал посол.

Он также уточнил, что диппредставительство намерено официально заявить протест польским властям относительно изъятия здания школы в ближайший вторник, когда возобновят работу местные госучреждения.

29 апреля польские власти совместно с полиций ворвались в школу при посольстве РФ на Келецкой улице в Варшаве. Они потребовали от диппредставительства освободить здание. К вечеру того же дня все сотрудники школы ее покинули.



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