СК РФ даст правовую оценку действиям по захвату школы при посольстве РФ в Варшаве

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Следственный комитет РФ даст правовую оценку захвату здания школы при посольстве России в Варшаве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что поручение было дано главой СК РФ Александром Бастрыкиным.

"Глава ведомства поручил следователям запросить необходимую информацию в МИД РФ и дать правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего", – отметили в пресс-службе.

Российское диппредставительство в Польше вынудили покинуть здание учебного заведения 29 апреля. По словам посла РФ Сергея Андреева, польские власти применили силовые действия.

Позже все сотрудники школы покинули здание. Советник-посланник дипмиссии РФ в Польше Андрей Ордаш отмечал, что работники учебного заведения переехали на другой объект российского диппредставительства в Варшаве.

Он добавил, что польские власти позволили сотрудникам школы вывезти имущество в течение семи дней.

В МИД РФ заявляли, что вторжение в школу при посольстве РФ повлечет за собой жесткий ответ со стороны Москвы. Министерство добавило, что Москва видит в действиях Варшавы нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

