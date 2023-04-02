Суд приостановил работу Англо-американской школы в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Работу Англо-американской школы Москвы приостановили на 90 дней из-за нарушений требований ведения общеобразовательной деятельности в России. Решение вынес Тушинский районный суд.

"Признать автономную некоммерческую общеобразовательную организацию "Англо-американская школа Москвы" виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 19.20 КоАП России", — цитирует постановление суда РИА Новости.

В конце февраля в школе проходила прокурорская проверка, которая выяснила, что в школе не разработали реализуемые дополнительные общеобразовательные программы на основе программ обучения "Международного бакалавриата" и образовательных стандартов Common Core State Standart в соответствии с федеральным законом № 273.

Помимо этого, часть учителей, среди которых множество иностранцев, не имели переведенных или признанных документов, которые бы подтверждали их квалификацию.

Англо-американскую школу Москвы основали в 1949 году, она ориентирована на обучение детей дипломатов.

Ранее преподавателя Англо-американской школы, бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогеля арестовали по обвинению в контрабанде наркотиков.

Мужчина вместе с супругой прибыли в Москву из Нью-Йорка. Однако в Шереметьево при прохождении "зеленого" коридора Фогеля остановили сотрудники таможни из-за реакции служебных собак на багаж. В ходе таможенного контроля в багаже иностранца обнаружили наркотические вещества.

Наркотики были тщательно замаскированы: марихуана расфасована в упаковки от контактных линз, а масло каннабиса находилось в картриджах для электронных сигарет. Все это было завернуто в полиэтилен и спрятано в кроссовки, заявила пресс-служба МВД РФ.

По одной из версий следствия, Фогель мог использовать свой статус для организации канала поставки в РФ наркотиков для последующего сбыта среди учащихся школы.

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