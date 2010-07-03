Учителям Англо-американской школы в Москве отказали в российских визах – СМИ

Власти России отказали выдать визы сотрудникам Англо-американской школы в Москве. В результате около 30 учителей не смогут работать в образовательном учреждении, сообщает "Вечерняя Москва".

Отмечается, что американское правительство может рассмотреть эту ситуацию как попытку политического давления, поскольку в данной школе учатся дети иностранных дипломатов и бизнесменов.

По словам президента Американской торговой палаты Алексиса Родзянко, если произошедшее помешает штатной работе учебного учреждения, родителям некоторых детей придется пересмотреть возможность работы в Москве.

Ранее Родзянко сообщал, что сохраняется реальная угроза полного ухода американских компаний из России. По его словам, эти угрозы вырастают чаще с американской стороны, но и со стороны российского правительства.

Он также отметил, что санкции вынудят американские компании уйти с российского рынка, так как они запрещают работу с банковскими системами, транспортировку железными дорогами, а также покупку газа.