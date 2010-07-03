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10:54

Экономист оценил санкции США против госдолга РФ

политика экономика за рубежом

10:54

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Фото: depositphotos/borjomi88

Поправку в проект оборонного бюджета США о санкциях в отношении российского суверенного долга одобрили представители американского конгресса, однако России не о чем беспокоиться, сообщил экономист Денис Ракша.

Он отметил, что речь идет о новом, а не о старом суверенном долге, передает ИА "НСН".

"То есть хотят запретить покупать даже то, что еще не куплено. Старых инвестиций это не коснется. А что касается нового суверенного долга, то, уверяю, на него найдутся покупатели. Может быть, американцы имеют в виду, что это запрет не только для американцев, а вообще для всех", – сказал Ракша.

Ранее сообщалось, что авторами инициативы выступили конгрессмены-демократы от штата Калифорния Брэдли Шерман и Максин Уотерс. Поправка подразумевает, что американские граждане не смогут совершать новые сделки с российским суверенным долгом.

При этом, отметил конгрессмен, в документе содержится и механизм для снятия санкций, если правительство США придет к выводу о невмешательстве Москвы в американские выборы, а конгресс согласится с этим выводом.

В конце июня Евросоюз продлил на шесть месяцев экономические санкции против России. По решению Совета ЕС, они будут действовать до 31 января 2020 года. Российское правительство также продлило продовольственное эмбарго в ответ на санкции до конца 2020 года.

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политика экономика за рубежом

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