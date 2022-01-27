Посольство США следит за ситуацией с арестом своего экс-сотрудника в Москве

12:24
Фото: МВД России
Посольство США в Москве следит за ситуацией с арестом своего бывшего сотрудника Марка Фогеля, которого обвиняют в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря дипмиссии Джейсона Ребхольца.
"Мы со всей серьезностью воспринимаем нашу ответственность помогать американским гражданам за рубежом и следим за ситуацией", – подчеркнул Ребхольц.
Он также отметил, что по соображениям конфиденциальности пока не может озвучить никакие детали дела.
Фогеля задержали летом прошлого года. В Шереметьево при прохождении "зеленого" коридора его остановили сотрудники таможни из-за реакции служебных собак. При обыске в его багаже обнаружили тщательно замаскированные наркотические вещества.
27 января следственные органы РФ возбудили в отношении Фогеля уголовное дело о контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере. По версии правоохранителей, мужчина мог использовать свой дипломатический статус для организации канала поставки в Россию наркотиков для последующего сбыта среди учащихся англо-американской школы, в которой он преподавал.
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