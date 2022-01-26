Посол РФ в США заявил, что Госдеп поставил вопрос о его отъезде

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Госдеп поставил России ультиматум: посол РФ в Вашингтоне должен будет покинуть США, если Россия не выдаст визы охранникам американского посла в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу российского диппредставительства Анатолия Антонова.

"На последних встречах в Госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из США к апрелю", – сказал дипломат.

Антонов также добавил, что за четыре года, что он руководит посольством, из США были выдворены 120 российских дипломатов, или 300 человек с учетом их семей. На днях страну покинула очередная группа дипломатов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что посольство России в США якобы приступило к эвакуации дипломатов в связи с ситуацией вокруг Украины. Однако позднее Антонов данные сообщения опроверг.

