Посол РФ в США заявил, что Госдеп поставил вопрос о его отъезде

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Госдеп поставил России ультиматум: посол РФ в Вашингтоне должен будет покинуть США, если Россия не выдаст визы охранникам американского посла в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу российского диппредставительства Анатолия Антонова.
"На последних встречах в Госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из США к апрелю", – сказал дипломат.
Антонов также добавил, что за четыре года, что он руководит посольством, из США были выдворены 120 российских дипломатов, или 300 человек с учетом их семей. На днях страну покинула очередная группа дипломатов.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что посольство России в США якобы приступило к эвакуации дипломатов в связи с ситуацией вокруг Украины. Однако позднее Антонов данные сообщения опроверг.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: