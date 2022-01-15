Посол РФ в США оценил прошедшие переговоры России с США и НАТО

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Пока рано говорить о результатах переговоров России с США и НАТО. Однако продолжение диалога зависит от ответов на предложения по гарантиям безопасности, заявил посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

По его словам, Москва примет решение о целесообразности совместной работы на основе полученных документов. Антонов отметил, что Россия готова к обсуждению встречных предложений. Он подчеркнул, что после развала СССР в Европе резко ухудшилась ситуация с безопасностью.

"Продолжающееся продвижение Североатлантического блока на восток – одна из главных угроз нацбезопасности России", – приводятся слова посла на странице посольства в Facebook.

Антонов считает, что освоение НАТО бывших советских республик чревато для России размещением ракетных комплексов и других дестабилизирующих систем вооружения.

"В результате кратно повысятся риски эскалации и прямого военного столкновения в регионе и за его пределами. Все имеет свои пределы. Мы, по сути, на краю пропасти", – сказал посол.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва ожидает письменного ответа от Вашингтона и НАТО по итогам проведенных переговоров по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что взаимоприемлемые решения можно найти практически в любой ситуации при наличии доброй воли и готовности идти на компромиссы.

