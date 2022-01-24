Посол РФ в США опроверг информацию об эвакуации дипломатов из-за ситуации вокруг Украины

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
Посольство России в США не приступало к эвакуации дипломатов в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом заявил в посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Это несусветная ложь. Все мы в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне работаем в штатном режиме. Никаких указаний из Москвы, а также предписаний Госдепартамента посольство не получало. Мы продолжаем выполнять наши дипломатические функции", – приводятся слова Антонова в сообщении, распространенном дипмиссией в Facebook.
По словам посла, главной задачей на ближайшую неделю остается получение письменных ответов от американской стороны на российские предложения о гарантиях безопасности. Реализация этих документов позволит стабилизировать ситуацию в Европе, подчеркивает Антонов.
Ранее стало известно, что власти Великобритании начали эвакуацию части сотрудников своего посольства и их семей с территории Украины в связи с вероятным обострением обстановки в стране.
Эвакуировать с территории Украины часть сотрудников посольства США в Киеве и их семьи распорядился и Госдепартамент США. Кроме того, в ведомстве также рекомендовали американцам покинуть Украину, используя коммерческие рейсы.
Посол РФ в США опроверг информацию об эвакуации дипломатов
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