Госдеп распорядился эвакуировать из Киева часть дипперсонала и их семьи

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Госдепартамент Соединенных Штатов распорядился эвакуировать с территории Украины часть сотрудников посольства США в Киеве и их семьи. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте американского внешнеполитического ведомства.

"Государственный департамент санкционировал добровольный отъезд сотрудников прямого найма США и распорядился об отъезде соответствующих членов семьи из посольства в Киеве из-за сохраняющейся угрозы военных действий России", – говорится в заявлении.

Кроме того, в ведомстве также рекомендовали американцам покинуть Украину, используя коммерческие рейсы.

"Граждане США в Украине должны знать, что военные действия России в любой точке Украины серьезно повлияют на способность посольства США предоставлять консульские услуги", – утверждается в заявлении Госдепа.

Ранее телеканал CNN сообщил, что американское посольство в Киеве попросило Госдепартамент разрешить всем представителям неосновного персонала и их родным уехать. Позже журналист телеканала FoxNews написал в соцсетях, что ведомство распорядилось начать эвакуацию 24 января.

В Госдепе сообщения о готовящейся эвакуации тогда не подтвердили, однако заявили, что гражданам страны, в случае чего, не стоит рассчитывать на спонсируемые правительством рейсы, а пользоваться коммерческими авиалиниями.