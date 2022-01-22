Госдеп не подтвердил сообщения об эвакуации семей дипперсонала с Украины

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Госдеп не подтвердил сообщения о готовящейся эвакуации семей дипперсонала посольства США на Украине, сообщает РИА Новости.

В ведомстве заявили, что гражданам страны не стоит рассчитывать на спонсируемые правительством рейсы, а пользоваться коммерческими авиалиниями.

"Если будет принято решение о изменении позиции в отношении американских дипломатов и их семей, американские граждане не должны предполагать, что состоится спонсируемая правительством эвакуация", – говорится в сообщении.

Накануне телеканал CNN сообщил, что американское посольство в Киеве попросило Госдепартамент разрешить всем представителям неосновного персонала и их родным уехать. Позже журналист телеканала FoxNews написал в соцсетях, что ведомство распорядилось начать эвакуацию 24 января.

Ранее сообщалось, что американская сторона в ближайшее время направит Украине новые поставки в рамках действий, связанных с военной помощью.

Также стало известно ранее, что Великобритания направила на Украину военнослужащих Армейской бригады специальных операций. Официальные данные Минобороны Великобритании гласят, что в состав Армейской бригады специальных операций входят четыре батальона рейнджеров.