МИД Германии опроверг слухи о подготовке плана эвакуации семей дипломатов на Украине

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МИД Германии опроверг информацию СМИ о планах по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине, сообщает РИА Новости.

В министерстве подчеркнули, что подобных мер не проводится.

"Мы очень внимательно следим за состоянием безопасности персонала наших представительств на Украине, а также находимся в тесном контакте с нашими партнерами в ЕС и на международном уровне", – говорится в сообщении дипведомства.

Ранее газета Bild писала, что МИД Германии разрабатывает план эвакуации семей сотрудников германского посольства на Украине. По данным издания, семьи сотрудников посольства вывезут из страны при эскалации напряженности в стране.

До этого Госдеп не подтвердил сообщения о готовящейся эвакуации семей дипперсонала посольства США на Украине. В ведомстве заявили, что гражданам страны не стоит рассчитывать на спонсируемые правительством рейсы, а пользоваться коммерческими авиалиниями.