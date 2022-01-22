МИД ФРГ готовится к эвакуации семей сотрудников своего посольства на Украине – СМИ

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МИД Германии разрабатывает план эвакуации семей сотрудников германского посольства на Украине, сообщает газета Bild.
По данным издания, семьи сотрудников посольства вывезут из страны при эскалации напряженности в стране.
Ранее Госдеп не подтвердил сообщения о готовящейся эвакуации семей дипперсонала посольства США на Украине. В ведомстве заявили, что гражданам страны не стоит рассчитывать на спонсируемые правительством рейсы, а пользоваться коммерческими авиалиниями.
Накануне телеканал CNN сообщил, что американское посольство в Киеве попросило Госдепартамент разрешить всем представителям неосновного персонала и их родным уехать. Позже журналист телеканала FoxNews написал в соцсетях, что ведомство распорядилось начать эвакуацию 24 января.
Американская сторона в ближайшее время направит Украине новые поставки в рамках действий, связанных с военной помощью.
Также стало известно ранее, что Великобритания направила на Украину военнослужащих Армейской бригады специальных операций. Официальные данные Минобороны Великобритании гласят, что в состав Армейской бригады специальных операций входят четыре батальона рейнджеров.
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