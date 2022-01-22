Посольство США в Киеве запросило у Госдепа разрешение на эвакуацию сотрудников – СМИ

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Фото: depositphotos/JaneUK
Посольство Соединенных Штатов в Киеве запросило у Госдепа разрешение всем представителям неосновного персонала и их семьям покинуть Украину. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.
По информации собеседников телеканала, эвакуация может начаться уже на следующей неделе. В то же время представитель Госдепартамента заявил изданию, что ему пока нечего сообщить по вопросу вывоза персонала. Источник в украинском правительстве, в свою очередь, сообщил, что Вашингтон проинформировал Киев о своих планах.
Ранее американская газета The New York Times сообщила, что Россия планирует эвакуировать из Украины дипломатов двух своих консульств. Помимо этого, Москва якобы готовилась и к эвакуации посольства. По информации издания, 18 человек, преимущественно дети и жены дипломатов, покинули страну еще 5 января.
Данную информацию позднее подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она заявила, что у американской стороны есть сведения о подготовке Россией эвакуации семей своих дипломатов из Украины, которая велась в конце декабря – начале января.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что заявление Псаки является свидетельством ее профнепригодности и отсутствия чувства ответственности за свои слова.
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