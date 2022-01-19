В МИД РФ заявили о профнепригодности Псаки из-за слов об эвакуации посольства РФ в Киеве

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что Россия якобы планирует эвакуировать из Украины своих дипломатов, является свидетельством ее профнепригодности и отсутствия чувства ответственности за свои слова. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе прямого эфира на YouTube-канале "Соловьев Live".

"За подобными выступлениями должна скрываться не только профнепригодность. Должно быть еще что-то, вроде ответственности. Если один конкретный человек в США не отдает себе отчет в своих словах, <...> тогда мы будем обращаться, наверное, к ее руководителям с вопросом, что себе американские представители позволяют и отдают ли они себе отчет в том, что может произойти после подобных заявлений", – сказала дипломат.

Она напомнила, что сотрудники российских диппредставительств на Украине и их семьи получают угрозы уже не первый год, Москва неоднократно писала дипломатические ноты, однако предпринятых мер оказалось недостаточно в том числе из-за осуществляемой Киевом политики, "вскармливающей радикалов". По ее словам, руководство США не может не знать о провокациях в отношении российских консульств и посольства а также о том, в каком состоянии находятся дипломатические отношения России и Украины.

"На чью сторону они (Соединенные Штаты. – Прим. ред.) сейчас встают? Кого они публично поощряют и будут ли они нести ответственность в случае проведения провокаций на Украине в отношении наших учреждений и наших людей?" – заключила Захарова.

Ранее американская газета The New York Times сообщила, что Россия планирует эвакуировать из Украины дипломатов двух своих консульств. Помимо этого, Москва якобы готовилась и к эвакуации посольства. По информации издания, 18 человек, преимущественно дети и жены дипломатов, покинули страну еще 5 января.

Позже данную информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она заявила, что у американской стороны есть сведения о подготовке Россией эвакуации семей своих дипломатов из Украины, которая велась в конце декабря – начале января.

