Великобритания начала эвакуацию дипломатов и их семей с Украины

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Власти Великобритании начали эвакуацию части сотрудников своего посольства и их семей с территории Украины в связи с вероятным обострением обстановки в стране. Об этом сообщает News.ru.

С соответствующим заявлением выступило министерство иностранных дел Великобритании.

"Некоторые сотрудники посольства и члены их семей выводятся из Киева в ответ на возрастающую угрозу со стороны России. Британское посольство остается открытым и будет продолжать выполнять основную работу", – говорится в материале.

Ранее Госдепартамент США распорядился эвакуировать с территории Украины часть сотрудников посольства США в Киеве и их семьи в связи с угрозой военных действий со стороны России. Кроме того, в ведомстве также рекомендовали американцам покинуть Украину, используя коммерческие рейсы.