Вице-председателя молдавской партии "Шор" задержали в аэропорту Кишинева

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В Молдавии задержали вице-председателя оппозиционной партии "Шор" Марину Таубер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру страны.

Отмечается, что задержание произошло в аэропорту Кишинева. Политик пыталась покинуть страну и направлялась в Израиль. Как объяснили в прокуратуре, та нарушила действующие в ее отношении меры пресечения.

Таубер взяли под стражу летом прошлого года после обысков у сторонников партии "Шор" в рамках дела о незаконном финансировании. Позже ее арест неоднократно продлевался, затем ее перевели под домашний арест. Однако в минувшем феврале ограничения на передвижение с нее сняли, ей также вернули загранпаспорт.

В апреле этого года парламент Молдавии отозвал депутатский мандат у лидера партии "Шор" предпринимателя Илона Шора. В самой партии решение назвали незаконным. При этом до этого Шора приговорили к 15 годам тюрьмы из-за участия в банковских махинациях.

