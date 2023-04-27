Парламент Молдавии лишил депутатского мандата лидера оппозиционной партии "Шор"

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Парламент Молдавии отозвал депутатский мандат у лидера оппозиционной партии "Шор" предпринимателя Илона Шора, сообщает РИА Новости.

"За лишение Шора мандата депутата проголосовали 56 человек. Таким образом, мандат в парламенте, принадлежащий партии "Шор", объявлен вакантным", – заявил спикер парламента Игорь Гросу по итогам голосования.

Шор не признал законным решение парламента. По его словам, только народ может объявить о прекращении действия статуса депутата.

Ранее премьер-министр Молдавии Майя Санду сообщила о приговоре Шора к 15 годам лишения свободы за незаконный вывод из страны миллиарда долларов. Активы предпринимателя были конфискованы. Санду оценила состояние Шора в 276 миллиардов долларов. Лидер оппозиции заявил, что приговор незаконен, так как процесс его вынесения проходил под давлением и с нарушением всех процедур.