Полиция в Пакистане применила слезоточивый газ для разгона протестующих

Фото: AP Photo/Fareed Khan

Пакистанская полиция применяла слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать массовые протесты после задержания бывшего премьер-министра страны и председателя оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана. Об этом сообщает телеканал Geo TV.

По информации канала, подобные меры правоохранители применили в городах Карачи, Лахор и Фейсалабад. Отмечается, что протестующие, в свою очередь, поджигали полицейские автомобили.

Ранее сообщалось о задержании бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана в здании Высокого суда.

Отмечалось, что такие действия были предприняты в рамках рассмотрения дела о нецелевой растрате финансов фонда "Аль-Кадир траст". Правоохранительные органы задержали Хана и покинули суд на автомобиле.

После этого на улицы Пакистана вышли тысячи сторонников Имрана Хана в поддержку бывшего премьер-министра.

По информации СМИ, в связи с продолжавшимися протестами в стране был приостановлен доступ к мобильной широкополосной связи. Вскоре после этого правительство Пакистана также ограничило доступ к таким сервисам, как Youtube, Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Twitter на территории республики.