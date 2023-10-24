Экс-премьер Пакистана Наваз Шариф выпущен под залог по делу о коррупции

Фото: ТАСС/АР/Anjum Naveed

Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф выпущен под залог по делу о коррупции, сообщает РИА Новости.

Его обвиняют в том, что он якобы получил дорогие автомобили из государственной сокровищницы Тошаханы, заплатив лишь 15% от их фактической стоимости.

Судья разрешил ему покинуть помещение суда под залог в размере одного миллиона пакистанских рупий (3,5 тысячи долларов). Также кабмин Пенджаба приостановил приговор Шарифу, вынесенный по делу о коррупции.

Ранее стало известно, что Наваз Шариф решил вернуться на родину, завершив четырехлетнее добровольное изгнание в Лондоне. Перед его прибытием в Пакистан команда юристов обратилась в Высокий суд Исламабада с просьбой об освобождении под залог, чтобы предотвратить его арест по возвращении.

Шариф и члены его семьи были арестованы в июле 2018 года после публикации так называемого "панамского досье". Их признали виновными в коррупции, связанной с инвестированием незадекларированных средств в сталелитейный комбинат "Аль-Азиза", находящийся в Саудовской Аравии.

9 мая сотрудники Национального бюро отчетности задержали экс-премьера Имрана Хана по делу Аль-Кадир. Также полиция Пакистана задержала вице-премьеров от партии "Техрик-и-Инсаф" Фавада Чаудри, Шаха Махмуда Куреши и генерального секретаря партии Асада Умара.

По версии следствия, Хан вместе с женой и лидерами партии "Движение за справедливость" получили пять миллиардов рупий и десятки гектаров земли от компании Bahria Town в обмен на защиту фирмы в деле об отмывании денег. Само соглашение между фирмой и руководством партии нанесло ущерб бюджету Пакистана на 50 миллиардов рупий. 10 мая суд арестовал Хана на восемь дней.

11 мая Верховный суд Пакистана после двух дней массовых протестов в стране признал незаконным арест экс-премьера Имрана Хана и призвал немедленно его освободить.

Полиция не смогла арестовать экс-премьера Пакистана за продажу ценностей из госхранилища