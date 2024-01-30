Суд приговорил экс-премьера Пакистана к 10 годам колонии по делу о гостайне

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Суд приговорил экс-премьера Пакистана Имрана Хана к 10 годам колонии по делу о разглашении государственной тайны. Аналогичное решение было принято и в отношении бывшего министра иностранных дел республики Шаха Мехмуда Куреши. Об этом сообщает Geo TV.

Приговор был оглашен в тюрьме Адиала в Равалпинди в присутствии Хана и Куреши.

Уточнялось, что Хан и Куреши раскрыли содержание секретной телеграммы, в которой американские власти выразили недовольство по поводу нейтральной позиции премьера Пакистана в отношении СВО на Украине. США захотели убрать Хана с занимаемой должности.

В мае прошлого года сотрудники Национального бюро отчетности задержали Хана по делу Аль-Кадир. Также полиция Пакистана задержала вице-премьеров от партии "Техрик-и-Инсаф" Фавада Чаудри, Шаха Махмуда Куреши и генерального секретаря партии Асада Умара.

По версии следствия, Хан вместе с женой и лидерами партии "Движение за справедливость" получили пять миллиардов рупий и десятки гектаров земли от компании Bahria Town в обмен на защиту фирмы в деле об отмывании денег. Само соглашение между фирмой и руководством партии нанесло ущерб бюджету Пакистана на 50 миллиардов рупий. 10 мая суд арестовал Хана на восемь дней.

11 мая Верховный суд Пакистана после двух дней массовых протестов в стране признал незаконным арест экс-премьера Имрана Хана и призвал немедленно его освободить.



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