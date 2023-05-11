Число погибших в ходе протестов в Пакистане выросло до 10 – СМИ

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Число погибших в ходе массовых беспорядков в Пакистане увеличилось до 10, сообщает агентство "Синьхуа". По информации издания, пострадали свыше 1 750 человек, среди них есть и гражданские лица, и правоохранители.

"По меньшей мере 10 человек были убиты и более 1 750 получили ранения в результате столкновений между протестующими и полицией в Пакистане после ареста бывшего премьер-министра Имрана Хана", – сообщается в материале.

Ранее говорилось, что в ходе протестов в Пакистане погибли как минимум восемь человек, еще 290 пострадали.

9 мая в Пакистане арестовали бывшего премьер-министра страны, председателя оппозиционной партии "Движение за справедливость" Имрана Хана. Его обвиняют в нецелевом расходовании средств фонда "Аль-Кадир траст" и незаконной продаже подарков от иностранных лидеров на сумму 630 тысяч долларов.

На фоне ареста политика страну охватили протесты. Сторонники Хана нарушали общественный порядок, поджигали полицейские автомобили, из-за чего правоохранителям пришлось применить водометы и слезоточивый газ.



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