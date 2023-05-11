8 человек погибли и почти 300 пострадали во время протестов в Пакистане – СМИ

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В ходе протестов в Пакистане погибли как минимум восемь человек, еще 290 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные газеты Doon.

Обстоятельства гибели людей и причинения вреда протестующим не уточняются. Известно, что в связи с учиненными беспорядками правоохранительные органы страны задержали порядка 2 тысяч протестующих.

9 мая в Пакистане арестовали бывшего премьер-министра страны, председателя оппозиционной партии "Движение за справедливость" Имрана Хана. Ему вменяют нецелевое расходование средств фонда "Аль-Кадир траст" и незаконную продажу подарков от иностранных лидеров на сумму 630 тысяч долларов.

На фоне ареста политика страну охватили протесты. Сторонники Хана нарушали общественный порядок, поджигали полицейские автомобили, из-за чего правоохранителям пришлось применить водометы и слезоточивый газ.



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