Россия призывает все стороны кризиса в Пакистане к мирному урегулированию – Захарова

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Россия внимательно следит за развитием событий в Пакистане и призывает все противоборствующие стороны политического кризиса в стране к мирному урегулированию. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы внимательно следим за тем, что там (в Пакистане. – Прим. ред.) проходит. <...> Мы призываем все стороны к урегулированию разногласий мирными средствами", – сказала дипломат.

Она выразила надежду, что протестные акции в стране пройдут без серьезных столкновений и вскоре закончатся. Захарова добавила, что российские граждане, находящиеся сейчас в Пакистане, за помощью на фоне беспорядков в посольство РФ в Исламабаде не обращались.

Накануне в Пакистане арестовали бывшего премьер-министра страны, председателя оппозиционной партии "Движение за справедливость" Имрана Хана. Ему вменяют нецелевое расходование средств фонда "Аль-Кадир траст" и незаконную продажу подарков от иностранных лидеров, за которые он выручил 630 тысяч долларов.

На фоне ареста политика в стране вспыхнули протесты. Сторонники Хана нарушали общественный порядок, поджигали полицейские автомобили, из-за чего правоохранителям пришлось применить водометы и слезоточивый газ.

10 мая за подстрекательство и организацию протестов был арестован экс-глава МИД Пакистана, вице-председатель "Движения за справедливость" Шах Махмуд Куреши.

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