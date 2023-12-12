Потерявший память россиянин прилетел в США без паспорта, визы и авиабилета – СМИ

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Гражданин России без паспорта, визы и авиабилета прилетел из Копенгагена в Лос-Анджелес, и не может объяснить, как это произошло. Об этом сообщает телеканал Fox News.

В суде Калифорнии опубликовали документы, из которых стало известно, что российский гражданин Сергей Очигава был задержан 4 ноября на пункте паспортного контроля аэропорта в Лос-Анджелесе. Он не смог предъявить паспорт и визу, а также заявил, что не помнит, каким образом оказался на борту самолета.

"Очигава является кандидатом наук в области экономики и маркетинга. Он работал многие годы в качестве экономиста в России. Он заявил, что не спал три дня и не понимает, что происходит", – указано в судебном документе.

При досмотре багажа мужчины была обнаружена частичная фотография паспорта на смартфоне, где указаны имя, дата рождения и номер документа.

Представители авиаперевозчика рассказали, что Очигава летел их рейсом, при этом он не предъявил посадочного талона и менял кресла, пока не нашел незанятое место. Во время полета он также бродил по самолету и при каждом приеме пищи просил по две порции.

Сейчас мужчине предъявили обвинения в проезде без документов и оставили под стражей до тех пор, пока не будут выяснены все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что 23-летний гражданин РФ вышел голым на таиландскую улицу в районе Бангламунг и напал на мотоциклиста.

Задержать россиянина удалось только с помощью двадцати правоохранителей, которым он оказывал сопротивление, сообщали СМИ. Помимо этого, гражданин РФ отказался сотрудничать с полицией. Он не мог или не хотел говорить на тайском или английском языке.