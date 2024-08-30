Собянин: оплата по СБП стала доступна во всех кассах метрополитена

Сразу несколько инновационных проектов в области транспорта начинают работу в Москве. В 1,7 тысячи автоматов по продаже билетов в метро уже стала доступна оплата через СБП, рассказал Сергей Собянин.

СБП полноценно заработала также на всех турникетах метро, МЦК, речного транспорта и на валидаторах наземного. Кроме того, в Москве начинается второй этап запуска беспилотного трамвая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.