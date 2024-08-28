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28 августа, 10:15

Транспорт

"Мой район. Новости": выделенные полосы для городского транспорта сделают в ЗАО

"Мой район. Новости": выделенные полосы для городского транспорта сделают в ЗАО

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Дополнительные полосы для общественного транспорта появятся у станции метро "Говорово" в ЗАО. Они сократят время в пути для пассажиров. Автобусы будут проезжать в этом месте в четыре раза быстрее.

Введут новые выделенки с 14 сентября и в других местах. Они пройдут по Театральному проезду, Большому Москворецкому мосту, улице Земляной Вал и Рябиновой, а также на Дмитровском и Осташковском шоссе.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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