Собянин: более 111 тысяч москвичей присоединились к волонтерскому движению в 2024 году

Свыше 111 тысяч москвичей присоединились к волонтерскому движению в 2024 году, рассказал Сергей Собянин.

По его данным, в настоящий момент участниками добровольческой работы в городе являются свыше 1 миллиона 300 тысяч жителей столицы. Их помощь ежедневно нужна в благотворительных фондах, приютах для животных, музеях, медицинских учреждениях и прочих организациях.

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