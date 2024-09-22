22 сентября, 12:30Новости
Собянин: более 111 тысяч москвичей присоединились к волонтерскому движению в 2024 году
Свыше 111 тысяч москвичей присоединились к волонтерскому движению в 2024 году, рассказал Сергей Собянин.
По его данным, в настоящий момент участниками добровольческой работы в городе являются свыше 1 миллиона 300 тысяч жителей столицы. Их помощь ежедневно нужна в благотворительных фондах, приютах для животных, музеях, медицинских учреждениях и прочих организациях.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.