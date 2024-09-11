Более 140 тысяч человек посетили экскурсии по ВДНХ с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

С начала года на ВДНХ организовали более 11 тысяч экскурсий, их посетили более 140 тысяч человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По словам вице-мэра, на ВДНХ ежедневно проходит около 50 экскурсий, в рамках которых профессиональные гиды знакомят горожан и туристов с достопримечательностями комплекса.

Большим спросом у посетителей пользуются ознакомительные прогулки по территории выставочного комплекса, а также по экспозиции центра "Космонавтика и авиация" и Музею славянской письменности "Слово". Кроме того, москвичи и гости столицы активно посещают музейный комплекс "Буран".

В этом году на ВДНХ прошло множество праздничных событий в рамках празднования 85-летия комплекса. Среди них – открытие канатной дороги, пробег на ретроавтомобилях и интерактивное пластическое представление монументов ВДНХ.