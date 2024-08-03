Собянин заявил, что ВДНХ станет одним из самых выдающихся мест в мире

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

ВДНХ станет одним из самых выдающихся мест не только в РФ, но и в мире. Об этом заявил Сергей Собянин в рамках документального фильма "Архитектор времени" на Первом канале.

"Когда я первый раз сам сюда пришел, это было неизгладимое впечатление. Потому что то, что я представлял по советским фильмам, и то, что я увидел, – это было две большие разницы. Это был большой, неухоженный, грязный рынок. Возникла просто обида и злость за то, что ну неужели мы не сможем сохранить, восстановить все? Доказали, что мы можем бороться и восстанавливать наследие", – подчеркнул он.

По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, работы по возрождению территории Выставки начались в 2014 году. С того времени специалисты завершили реставрацию уже 38 исторических памятников-павильонов и других объектов. Ежегодно ВДНХ посещают 30 миллионов человек.

Ранее мэр поздравил жителей Москвы с 85-летием ВДНХ и по поручению Владимира Путина вручил коллективу выставочного комплекса орден Почета. Он поблагодарил сотрудников за атмосферу и гостеприимство, которые те оказывают миллионам россиян, за совместную работу по возрождению Выставки, общественных пространств и музеев, за создание культурных и исторических комплексов.

Кроме того, Собянин представил уникальный спецпроект к 85-летию ВДНХ. На сайте выставочного комплекса москвичи и туристы могут узнать о программе "Возрождение ВДНХ", увидеть архивные и современные фотографии павильонов. Важная часть ресурса – "Народный альбом" с личными воспоминаниями и снимками посетителей.

