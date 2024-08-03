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03 августа, 19:19

M24.RU

Москвичи отметили 85-летие ВДНХ на площади у Главного входа

Москвичи отметили 85-летие ВДНХ на площади у Главного входа

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На площади перед аркой Главного входа москвичам и гостям столицы показали интерактивное пластическое представление монументов ВДНХ.

Посетители смогли погрузиться в историю знаменитых скульптурных композиций, таких как "Рабочий и колхозница", "Тракторист и колхозница", "Ученый агроном". Каждая скульптура ожила, рассказывая свою историю с помощью театральных элементов, пластики и живой музыки оркестра.

Ведущая Москвы онлайн Лариса Соколова пообщалась с гостями и организаторами мероприятия.

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Фестиваль «Солома» в саду «Эрмитаж»
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