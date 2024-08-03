Москвичи отметили 85-летие ВДНХ на площади у Главного входа

На площади перед аркой Главного входа москвичам и гостям столицы показали интерактивное пластическое представление монументов ВДНХ.

Посетители смогли погрузиться в историю знаменитых скульптурных композиций, таких как "Рабочий и колхозница", "Тракторист и колхозница", "Ученый агроном". Каждая скульптура ожила, рассказывая свою историю с помощью театральных элементов, пластики и живой музыки оркестра.

Ведущая Москвы онлайн Лариса Соколова пообщалась с гостями и организаторами мероприятия.