03 августа, 19:19M24.RU
Москвичи отметили 85-летие ВДНХ на площади у Главного входа
На площади перед аркой Главного входа москвичам и гостям столицы показали интерактивное пластическое представление монументов ВДНХ.
Посетители смогли погрузиться в историю знаменитых скульптурных композиций, таких как "Рабочий и колхозница", "Тракторист и колхозница", "Ученый агроном". Каждая скульптура ожила, рассказывая свою историю с помощью театральных элементов, пластики и живой музыки оркестра.
Ведущая Москвы онлайн Лариса Соколова пообщалась с гостями и организаторами мероприятия.