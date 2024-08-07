Экскурсии об экономике столицы пройдут на фестивале "Москва 2030"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Горожан пригласили с 10 августа по 8 сентября присоединиться к экскурсиям, посвященным истории развития экономики столицы. Они пройдут в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", рассказала глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Как она отметила, горожан познакомят с архитектурой центра столицы, а также расскажут историю Москвы через призму ее экономического развития, которое как раз и оказывало серьезное влияние на архитектурно-градостроительный облик города.

"Москва – одна из пяти крупнейших городских экономик мира и главный экономический центр России. Особое положение и роль города в развитии страны всегда делали его точкой притяжения для российских и иностранных предпринимателей", – привели слова Багреевой на портале мэра и правительства Москвы.

При этом сопровождать участников будут столичные гиды. Например, ведущий проекта Johnny from Moscow Иван Голубев расскажет об улицах и зданиях в центре города, где зарождалась современная экономика столицы. В свою очередь, экскурсовод Марина Крамская познакомит посетителей со знаковыми местами и памятниками истории становления столичного предпринимательства.

Узнать обо всех экскурсоводах и их программах, а также зарегистрироваться на прогулки можно по ссылке.

На фестивале "Москва 2030" также пройдет Неделя финансовой грамотности. Занятия состоятся в парке "Зарядье" с 23 по 29 августа. Участникам расскажут о планировании и ведении личного бюджета, а также что такое страхование и формирование сбережений.

Кроме того, горожан ждут VR-тренажеры, которые погрузят их в виртуальный мир, где они смогут отработать навыки разумного финансового поведения. Например, они узнают, как банки оценивают заемщиков, какие товары подлежат обмену или возврату, что можно застраховать и как получить налоговые вычеты.

